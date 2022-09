Mesures de soutien: «chômage de crise énergétique», factures de gaz… voici le plan du gouvernement Le gouvernement devrait trancher vendredi. Au chapitre des entreprises, on parle notamment d’un chômage de crise pour les ouvriers et employés égal à 70 % de la rémunération, plus 6,10 euros par jour. Ménages : ce sera une réduction ciblée des factures de gaz et un chèque-mazout.

De gauche à droite, Pierre-Yves Dermagne, Alexander De Croo et David Clarinval. - Belga.

Journaliste au service Politique Par David Coppi Publié le 14/09/2022 à 16:35 Temps de lecture: 3 min

Soulager les ménages en allégeant leur facture énergétique ? Les mesures prises jusqu’à présent (comme l’instauration du tarif social énergie) ne font plus la différence, il en faut davantage. Et ça bouge, semble-t-il. L’Union européenne s’apprête à agir via le plafonnement des surprofits et une contribution des groupes pétroliers et gaziers (lire par ailleurs). Une double opération qui pourrait contribuer décisivement au financement des mesures envisagées, à l’étage en dessous, par les différents gouvernements des Etats-membres. Dont la Belgique. Où, nous explique-t-on rue de la Loi, le gouvernement fédéral devrait bel et bien trancher vendredi. Cela après les « avancées » enregistrées en kern, ou comité ministériel restreint, qui s’est réuni ce mercredi entre midi et quatorze heures. A quoi faut-il s’attendre ? Pour ce qui concerne les entreprises dites « énergivores » (celles dont les coûts énergétiques représentent au moins 3 % des coûts de productions au total) qui arrêtent ou suspendent leurs activités, elles pourront actionner le mécanisme du « chômage de crise énergétique », ou chômage économique temporaire. C’est le modèle covid. Ici, les travailleurs, ouvriers et employés toucheront 70 % de leur rémunération, avec un complément par jour de chômage égal à 6,10 euros. Il y aurait consensus entre partenaires, mais prudence tout de même, la formule, avancée par le ministre de l’Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS), reste à l’examen en intercabinets. Entreprises, toujours, et là encore à l’examen : le report de cotisations sociales, le moratoire sur les faillites – David Clarinval, MR, ministre des Classes moyennes, avait déposé en gouvernement une note de travail à cet égard – ou encore le droit-passerelle pour les PME.

À lire aussi Crise énergétique: le plan de la Belgique pour éviter les pénuries de gaz A l’allemande Pour ce qui concerne les consommateurs et les ménages, les partenaires de la Vivaldi envisagent, c’est confirmé, de mettre en œuvre une mesure « à l’allemande » consistant à octroyer un volume de gaz à un prix fixe et réduit. C’est le premier choix d’Alexander De Croo, chef du gouvernement. En d’autres termes, cela se traduira par une réduction de la facture. Tous les partenaires sont d’accord. Reste à déterminer son ampleur. Les techniciens en cabinets ministériels sont à pied d’œuvre. On l’a dit, le plafonnement des surprofits à l’échelle européenne ainsi que la possible contribution des groupes pétroliers et gaziers, tout cela devrait aider.