Anderlecht: l’Europe pour amorcer une sortie de crise

C’est une délégation anderlechtoise endeuillée par le décès de Michel Verschueren qui s’est envolée pour Bucarest depuis Zaventem, mercredi midi. Il n’est pas de hasard, il est des rendez-vous. L’Europe arrive à point nommé pour permettre au club le plus titré de Belgique de rendre hommage au plus illustre manager de son histoire. Et pour panser ses plaies domestiques. C’était déjà le cas il y a une semaine pour le Sporting contre Silkeborg et ce le sera encore davantage, ce jeudi, dans l’Arena Nationalà où quelque 35 000 spectateurs – dont 450 fans mauves- sont attendus. Face au Fotbal Club FCSB, né sur les cendres du Steaua Bucarest et lui aussi en crise – il est seulement 13e du championnat roumain avec 8 points et à peine une victoire en autant de rencontres après son nul lundi soir contre Voluntari –, le RSCA devra impérativement relever la tête alors qu’il reste sur cinq défaites, un partage et un seul succès en sept sorties toutes compétitions confondues.