Les Belges veulent rebondir en Coupe Davis: «David et Zizou seront prêts!»

Les espoirs Gilles-Arnaud Bailly (bientôt 17 ans) et Alexander Blockx (17 ans) ont intégré l’équipe de Coupe Davis à Hambourg. « On apprend plus d’une défaite que d’une victoire », déclarent-ils, persuadés que la Belgique va rebondir après la claque australienne.

Une déculottée contre l’Australie : Gilles-Arnaud Bailly (sa maman est de Bilzen et son papa de Embourg) et Alexander Blockx (Anvers) risquent de ne jamais oublier leur toute première figuration sur le banc de la Coupe Davis. Car c’est la bonne idée belge, à Hambourg, de d’emblée intégrer des juniors méritants (Bailly était en finale du dernier US Open et Blockx en quart) à l’équipe pour qu’ils prennent de l’expérience. « Cette défaite, elle a fait mal à tout le groupe », commente Alexander. « À commencer par Zizou car il avait vraiment la victoire en vue. On suit l’équipe de A à Z et je peux vous dire que dans les vestiaires, mardi, on s’est fait tout petits… »