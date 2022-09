Désinformation: sauver les Lumières à l’ère numérique

Il y a tout juste un an, le président français Emmanuel Macron demandait à Gérald Bronner, sociologue et membre du conseil scientifique de Conspiracy Watch (un site web édité par l’Observatoire du conspirationnisme et des théories du complot), de piloter un groupe de réflexion sur la désinformation en ligne et les « fake news », et de lui remettre une série de recommandations sur le sujet.

Les quatorze membres de cette « commission Bronner » n’ont pas chômé : dès le 11 janvier dernier, ils déposaient leur rapport à l’Élysée. Le document vient d’être publié aux PUF, sous le titre Les Lumières à l’ère numérique.