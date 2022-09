Bierset: le nouveau permis d’exploitation de l’aéroport ne prévoit pas de sanctions

Le renouvellement du permis unique (exploitation et environnement) de la société de gestion de l’aéroport de Liège pour les 20 prochaines années est loin de satisfaire tout le monde. Voire quiconque. Depuis sa délivrance, le 26 août dernier, il suscite une série de recours auprès des deux ministres wallons concernées (Borsus et Tellier), à commencer par celui de l’aéroport lui-même qui voit sa stratégie controversée par une limitation des vols (50.000 mouvements par an là où la société de gestion en espérait 70.000). Mais aussi des communes voisines : côté wallon (pas encore tous déposés), flamand (au moins 8) et hollandais (au moins 4). Sans oublier la préparation d’un solide recours d’associations des riverains liégeois.