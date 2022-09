En Europa League, l’Union jouera à domicile... à Louvain

Une rencontre qui s’était disputée au début du mois d’août et qui avait connu deux soucis organisationnels. « Premièrement, il y avait eu des jets de gobelets sur le terrain ainsi que l’utilisation d’engins pyrotechniques. Or, l’UEFA est très claire dans son règlement. Les amendes sont très élevées pour ce type de faits. Nous allons dès lors beaucoup communiquer sur ce point », explique Maarten Verdoodt, le responsable de la communication de l’USG. « Et deuxièmement, il y avait eu des désagréments pour les riverains. Afin que cela ne se reproduise plus, et pour encourager les supporters à quitter les alentours du stade, nous allons fermer les buvettes 30 minutes après le match. »