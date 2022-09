Loïc Lapoussin, l’homme en forme à l’Union Saint-Gilloise: «Je ne stresse plus dans les grands moments»

Face à Malmö ce jeudi soir, l’Union pourra se reposer sur Loïc Lapoussin, son homme en toute grande forme auteur d’un but contre Genk ce week-end. Un joueur qui ne doute jamais, les épreuves de la vie lui ayant forgé un caractère à toute épreuve.

Une semaine après son exploit à Berlin, l’Union Saint-Gilloise a une magnifique opportunité de doubler son nombre de points dans son groupe D. Et ce, face à une équipe de Malmö certes championne en titre de Suède mais dans de bien mauvais draps cette saison (elle n’occupe que la 5e place en Allsvenskan). Une rencontre qui, sur papier, pourrait être une des plus abordables du groupe. « Mais si Malmö se retrouve en Europa League, c’est qu’il en a les qualités. C’est peut-être l’équipe la moins connue de notre groupe, après nous. Mais il faut respecter cet adversaire », tempère Loïc Lapoussin. L’international malgache qui pourrait bien glisser sur le flanc droit ce jeudi et y remplacer Bart Nieuwkoop, forfait pour cette rencontre. « Pour moi, cela changerait un peu mes habitudes car j’ai plutôt tendance à rentrer sur mon pied droit. Mais je suis aussi capable de rentrer sur mon pied gauche. »