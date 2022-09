Verlinden demande à l’Agence de contrôle nucléaire d’examiner le report du démantèlement de Doel 3

Doel 3 sera le premier des réacteurs belges à être arrêté dans le cadre de la loi de sortie du nucléaire. Sa mise à l’arrêt est prévue pour le 23 septembre prochain. Vendredi dernier, le Conseil d’administration de l’AFCN et le Conseil scientifique des Rayonnements ionisants ont validé le plan de cessation d’activité présenté par Engie pour Doel 3.

En parallèle, « les opérations liées aux travaux préparatoires au démantèlement du réacteur ont été approuvées », rapportait mercredi l’Echo. Parmi ces « travaux préparatoires », certaines opérations rendent irréversible l’arrêt du réacteur, en particulier, la décontamination chimique du circuit primaire.

Confirmation de l’Agence

L’Agence a confirmé en fin d’après-midi qu’elle avait reçu la demande de la ministre et que ses experts étaient à l’œuvre pour y répondre. L’institution a toujours plaidé pour un démantèlement qui soit le plus rapide possible, a indiqué une porte-parole. Le 23 septembre, le réacteur entrera dans une phase transitoire, dite post-opérationnelle, qui implique le lancement de certains travaux préparatoires au démantèlement. Il s’agit notamment de l’évacuation du combustible et des déchets opérationnels ou du rinçage et de la vidange des circuits. Mais ceux-ci se dérouleront toujours dans le cadre de l’autorisation d’exploitation du réacteur. L’exploitant ne peut commencer le démantèlement que lorsqu’il aura reçu l’autorisation pour le faire, ce qui n’est pas encore le cas. Telle que décrite sur le site internet de l’AFCN, cette phase peut durer de cinq à six ans.