Stipe Perica veut franchir un cap au Standard: «Je suis prêt à me battre»

Le nouvel attaquant croate du Standard pénètre dans la salle de presse du SL16 Football Campus. « Hello », claque-t-il avec un volume sonore nettement plus haut que la moyenne, comme si son mètre nonante-deux n’en imposait pas déjà suffisamment. L’homme annonce clairement la couleur. Il ne manque ni d’aplomb, ni d’assurance. Stipe Perica entend franchir un nouveau palier dans sa carrière. C’est pour cette raison qu’il a quitté le Maccabi Tel-Aviv et il ne s’en cache pas. Il n’a d’ailleurs que faire des quelques difficultés rencontrées durant les négociations. « Ce fut un peu compliqué avec le club israélien », souffle-t-il. « J’étais le meilleur joueur de l’équipe et le meilleur buteur. Il est logique que personne là-bas ne voulait que je parte. Mais je peux juste remercier les dirigeants du Maccabi Tel Aviv de m’avoir offert l’opportunité de rejoindre ce club, et j’espère qu’ils comprennent aussi mes ambitions. Le nouveau chapitre de ma carrière est au Standard.