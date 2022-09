Pourquoi le tarif du pellet est en surchauffe (infographie)

Le pellet de chauffage est très recherché et les producteurs ne peuvent suivre la demande exponentielle, d’autant plus que la matière première manque. Et comme la rareté se paie…

Voilà deux-trois ans, personne n’aurait misé un kopeck sur une hausse faramineuse du prix des pellets de chauffage. Il y avait du stock, une demande en légère hausse et de la matière première pour leur fabrication. Aujourd’hui, celles et ceux qui ont investi dans une chaudière à pellets pour éliminer leur système à mazout doivent s’interroger sur leur choix, même si le prix du fuel de chauffage a, lui aussi, explosé…

Aujourd’hui, on est loin, très loin, de cette situation sereine. Le pellet a vu son prix doubler voire tripler en un an, et les délais de fourniture se sont allongés tant il y a de la demande chez le consommateur et moins de stock chez les producteurs. Et ce, alors que l’embargo russe prive le marché européen global de plus de 20 % de son approvisionnement traditionnel.