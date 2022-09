Festival America: il était une voix l’Amérique

Vingt ans plus tard, ils seront de nouveau de la partie. En 2002, les deux géants de la littérature américaine que sont Richard Ford et Russell Banks étaient les invités exceptionnels de la première édition du festival America, organisé par la ville de Vincennes, en France. Plus que les invités, les parrains de la manifestation qui souhaite mettre en avant les cultures et littératures d’Amérique du Nord à travers des rencontres, débats et salons littéraires.