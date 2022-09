Crise énergétique: comment la France s’en sort mieux

Quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console », dit le dicton. Le gouvernement français a repris la formule à son compte dans la crise énergétique. Avec son fameux bouclier tarifaire qui avait anticipé la hausse des prix dès octobre 2021, l’Hexagone se félicite d’avoir mis en place des amortisseurs plus protecteurs que partout ailleurs en Europe. L’inflation y est moins galopante, le prix à la pompe moins élevé, et les factures énergétiques moins vertigineuses. « Nous avons bloqué le prix du gaz alors qu’il a augmenté de moitié en Belgique et a été multiplié par trois aux Pays-Bas et en Allemagne. Nous avons plafonné la hausse de l’électricité à 4 % alors que la facture a été multipliée par deux ou trois ailleurs », s’est enorgueillie ce mercredi la Première ministre Elisabeth Borne. Alors, même si les mesures ne pourront pas rester tout le temps aussi généreuses, pas question de changer de cap. Quitte à solliciter une nouvelle fois les finances publiques…