Le cercueil d’Elizabeth II a rejoint le palais de Westminster (photos)

C’était sa maison pendant la quasi-totalité de ses 70 ans de règne : après y avoir passé une dernière nuit, le cercueil d’Elizabeth II a quitté mercredi le palais de Buckingham pour être présenté aux Britanniques au palais de Westminster, dernière étape avant les funérailles grandioses de la souveraine ultra-populaire.

Dans une procession solennelle au déroulé millimétré, le cercueil en chêne transporté sur un affût de canon, et sur lequel la couronne impériale avait été déposée, a quitté le palais à 13h22 GMT, suivi à pied par ses quatre enfants et ses petits-fils William et Harry, réputés en froid mais côte à côte pour cet événement historique.