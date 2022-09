Face au cercueil d’Elizabeth II, des admirateurs épuisés et émus

Emmitouflée dans son K-way bleu, les traits tirés mais un large sourire aux lèvres, Maureen Paije attend. « Je n’ai pas dormi de la nuit », s’amuse-t-elle. Cette Anglaise de 67 ans, qui vit dans la région de l’Essex, a pris un train mardi pour arriver à 16 heures sur le quai de South Band, en face du palais de Westminster, où devait être déposé le cercueil de la reine. « Nous ne savions pas trop où aller, raconte-t-elle. Nous avions vu le trajet de la procession mais nous ne savions pas où serait le début de la queue et il se trouve que nous allons faire partis des premiers ! Je n’avais pris qu’un petit sac de nourriture mais nous avons rencontré d’autres personnes ici et tout le monde s’est mis à partager ce qu’ils avaient. C’est très convivial. J’ai prêté mon sac de couchage à un monsieur et j’ai partagé celui de mon mari. Mais on est juste restés assis, on n’a pas pu dormir. On était trop mouillé mais aussi trop excités ! Certains ont pris des tentes, on a même entendu quelqu’un ronfler ! »