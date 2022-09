La censure est interdite, sauf…

Alors qu’il était attendu pour le 29 septembre, la sortie d’un dictionnaire humoristique par Guillaume Meurice et Nathalie Gendrot aux éditions Le Robert a été repoussée, pour une durée indéterminée.

Le fin mot de l’Histoire de France en 200 expressions devait paraître le jeudi 29 septembre. C’était prévu, annoncé, promu. Mais non, la direction de son éditeur Le Robert a préféré en différer la publication. C’est que le livre de Guillaume Meurice et Nathalie Gendrot est un dictionnaire humoristique. Et sans doute qu’il égratignait Vincent Bolloré, premier actionnaire de Vivendi, maison mère d’Editis, qui comprend Le Robert, vous suivez la cascade ?

Vous connaissez Guillaume Meurice, le chroniqueur de l’émission C’est encore nous, sur France Inter, un espace radio sans tabou, drôle, impertinent. Nathalie Gendrot, metteuse en scène, est une autrice habituelle du Robert, elle a collaboré à des ouvrages d’Alain Rey, elle a cosigné 150 drôles d’expressions pour prendre la vie du bon côté, par exemple. C’est donc un livre amusant qu’on attendait de la part de ce couple d’auteurs/trices. Mais il n’a pas fait rire tout le monde.