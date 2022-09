Nucléaire: préserver Doel 3? La Vivaldi se tend

Ah, le nucléaire, que de rebondissements, quel suspense !

Dernier épisode ? L’AFCN, l’Agence fédérale de contrôle nucléaire, et le Conseil scientifique des rayonnements ionisants avaient validé vendredi dernier le plan de cessation d’activité de Doel 3, premier des réacteurs belges à être arrêté, le 23 septembre, si l’on se réfère à la loi de sortie du nucléaire, qui remonte à 2003. En principe, Tihange 2 suivra, en février. A savoir : en fait de « sortie » du nucléaire, l’on sait que les partenaires de la Vivaldi, après moult discussions et disputes, tout spécialement entre bleus et verts, s’étaient entendus finalement pour maintenir et prolonger deux des six réacteurs en Belgique, Doel 4 et Tihange 3. Tout cela sur fond de guerre en Ukraine et de crise énergétique.