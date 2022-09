Ligue des champions: l’UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre Marseille et l’Eintracht Francfort

Le duel entre l’OM et l’Eintracht a été marqué par des incidents en tribunes, allant des fumigènes au comportement raciste.

L’UEFA a ouvert mercredi une procédure disciplinaire contre l’Olympique de Marseille et l’Eintracht Francfort, après les multiples incidents survenus lors de la défaite des Marseillais à domicile mardi en Ligue des champions face au club allemand (1-0).

Les deux clubs devront répondre de « jets de projectiles » et « allumage de fumigènes », des charges auxquelles s’ajoutent notamment l’usage de lasers et les « troubles » causés par les supporters pour les Marseillais, ainsi que des « dégradations » et « comportement raciste » côté francfortois.