Bruxelles: trois bourgmestres alertent sur le survol croissant de leurs communes

Les bourgmestres de Jette, Ganshoren et Berchem-Sainte-Agathe exigent des décisions fortes et rapides pour faire baisser le nombre de vols au-dessus de leur territoire.

La nuit qui vient de s’achever a été dramatique pour Woluwe-Saint-Pierre. La commune a reçu 47 atterrissages 01 de nuit sous mille pieds. C’est un chiffre énorme et problématique », souligne mercredi le médiateur fédéral pour le Transport aérien Philippe Touwaide. Depuis de nombreuses années, les habitants de cette entité du sud-est de la capitale voient défiler les avions au-dessus de leur tête. L’utilisation massive de la piste 01 pour les atterrissages à l’aéroport national constitue une importante source de nuisances sonores à Woluwe-Saint-Pierre, mais aussi notamment à Watermael-Boitsfort ou Auderghem. Loin d’approcher d’une solution, le problème du survol semble au contraire s’aggraver à Bruxelles. Et s’étendre au nord-ouest de la capitale avec le recours plus élevé à la piste 07L. Les communes de Jette, Ganshoren et Berchem-Sainte-Agathe se font survoler par des appareils qui n’atterrissaient pas dans le passé.