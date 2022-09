Ligue des champions: Manchester City renverse Dortmund grâce à Haaland, le Real s’impose contre Leipzig sans Hazard (vidéos)

Les Cityzens prennent les trois points dans cette affiche de la 2e journée, qui a également vu les victoires du Real Madrid et du PSG.

Manchester City a arraché la victoire 2-1 face au Borussia Dortmund ce mercredi a l’occasion de la 2e journée de Ligue des champions. Menés 0-1 suite à un but de Jude Bellingham, les Skyblues ont égalisé à dix minutes du terme d’une frappe puissante de John Stones. Quatre minute plus tard, c’est l’inévitable Erling Haaland qui a inscrit un but acrobatique somptueux face à ses anciennes couleurs.