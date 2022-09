Elections en Suède: la droite alliée à l’extrême droite a réussi à évincer la Première ministre

Le suspense aura duré jusqu’au bout, trois jours après le scrutin de dimanche. L’autorité électorale suédoise a terminé le comptage des voix mercredi soir. Chaque voix comptait puisque le match était hyper serré entre une majorité inédite entre la droite et l’extrême droite face à la coalition sortante rouge-vert de la Première ministre social-démocrate.

Mercredi soir, Magdalena Andersson a reconnu la défaite de la gauche et la victoire du bloc de droite et de l’extrême droite. Lors d’une conférence de presse, elle aussitôt a annoncé sa démission. Le bloc formé par trois partis de droite et le parti d’extrême droite des Démocrates de Suède (SD) a « une petite majorité, mais néanmoins une majorité », a-t-elle déclaré au cours d’une conférence de presse. « Je demanderai donc demain (jeudi) à être démise de mes fonctions de Première ministre et la responsabilité pour la suite sera confiée au président du Parlement », a-t-elle ajouté.