Des dizaines de supporters du Dinamo Zagreb défilent à Milan en faisant le salut nazi (vidéo)

Des supporters croates se sont illustrés de la plus mauvaise des manières en marge du match AC Milan – Dinamo Zagreb.

Le Dinamo Zagreb s’est incliné 3-1 face à l’AC Milan ce mercredi soir lors de la 2e journée de Ligue des champions. Au-delà du résultat, c’est malheureusement le comportement inacceptable de plusieurs supporters croates qui retient l’attention.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on aperçoit un cortège de plusieurs dizaines de supporters traverser les rues milanaises en faisant le salut nazi. Un défilé tout simplement inadmissible avec un geste de plus en plus souvent aperçu dans le milieu du football. C’était déjà le cas mardi dans le parcage de l’Eintracht Francfort contre l’OM ou encore la semaine dernière du côté d’une poignée de supporters de la Juventus face au PSG.