Smaïl, l’un des deux frères Farisi accusés dans le procès des attentats de Bruxelles, retrouve la liberté

Mercredi dernier, il se faisait passer les menottes et emmener à la prison de Leuze-en-Hainaut, en conséquence de la mise à exécution par le parquet fédéral d’une mesure de prise de corps, et ce en vue du mégaprocès en passe de démarrer. Désormais, le voici à nouveau hors des murs. Smaïl Farisi, dont l’appartement a servi de planque aux frères El Bakraoui et à Osama Krayem en amont des attentats de Maelbeek, vient effectivement d’être libéré sur décision de la chambre des mises en accusation. C’est ainsi en homme libre qu’il comparaîtra à partir du 13 octobre prochain devant la cour d’assises chargée de juger dix hommes accusés pour leurs responsabilités dans les attentats du 22 mars 2016.