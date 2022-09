Coupe Davis: l’Allemagne bat la France dans le groupe de la Belgique

Adrian Mannarino (ATP 47) remettait les deux équipes à égalité en prenant la mesure 6-4, 6-3 d’Oscar Otte (ATP 52) en 1 heure et 21 minutes.

Le double s’avérait décisif. La paire allemande formée par Kevin Krawietz (ATP 29 en double) et Tim Pütz (ATP 8 en double) battait le duo français composé de Nicolas Mahut (ATP 27 en double) et Arthur Rinderknech (ATP 144 en double) 6-2, 3-6, 7-6 (7/1) après 2 heures et 13 minutes de jeu offrant ainsi la victoire au pays hôte de ce groupe. L’Allemagne rejoint l’Australie, victorieuse 3-0 de la Belgique, en tête du groupe avec une victoire. La France et la Belgique ferment la marche.