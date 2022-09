Ligue des champions: l’incroyable tifo des supporters des Rangers en l’honneur d’Elizabeth II (photo et vidéo)

Un incroyable tifo des supporters des Rangers en l’honneur d’Elizabeth II a marqué le match de C1 entre le club écossais et Naples, ainsi que le choix du club à domicile de défier les autorités européennes du football en diffusant le « God Save the King » avant l’entame du match.

Par la rédaction et AFP

Les Rangers affrontaient Naples en phase de groupe de Ligue des champions ce mercredi soir. Si les Ecossais se sont inclinés 0-3, c’est surtout l’incroyable tifo de leurs supporters en l’honneur d’Elizabeth II qui a marqué ce match, ainsi que le choix du club de défier les autorités européennes du football en diffusant le God Save the King avant l’entame du match.

Les Rangers ont, en effet, défié mercredi soir les autorités européennes du football en diffusant le « God Save the King » avant leur match de Ligue des champions face à Naples.

Le club écossais avait demandé à l’UEFA l’autorisation de modifier le protocole de la Ligue des champions pour pouvoir diffuser l’hymne britannique avant le coup d’envoi à Ibrox.

Historiquement proches de la famille royale

La requête a été rejetée, l’UEFA autorisant seulement une minute de silence et le port de brassards noirs en hommage à la reine Elizabeth II, morte jeudi dernier dans son château écossais de Balmoral.

Mais les Rangers, historiquement proches de la famille royale, ont diffusé l’hymne après cette minute de silence. Une initiative susceptible de valoir au club une sanction de l’UEFA.

Joueurs et spectateurs écossais ont mêlé leurs voix pour reprendre en chœur la nouvelle version de l’hymne du Royaume-Uni, dans laquelle God save the Queen a été modifié en God save the King, en référence au nouveau roi Charles III.