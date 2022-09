Ligue des champions: un but à la Zlatan pour Haaland

Quarante-huit minutes. C’est le temps qu’il a fallu attendre à l’Etihad Stadium pour voir une première combinaison entre Kevin De Bruyne et Erling Braut Haaland amener un peu de danger dans le rectangle de Dortmund. Jusque-là, le Borussia Dortmund (où Thomas Meunier était aligné sur son flanc droit habituel) avait largement contenu les velléités mancuniennes et avait même été crédité de la plus belle occasion par Salih Ozcan en première mi-temps.

Le choc entre les deux candidats à la première place avait été placé sous le signe des retrouvailles pour Haaland, Akanji et Gündogan mais, quitte à être « trahi » par une vieille connaissance, l’honneur devait être réservé au seul joueur anglais du BVB devait s’illustrer. Après avoir failli déjà trouver lui-même l’ouverture, le capitaine des « Schwarz-Gelben », Marco Reus osait un centre qui était intelligemment coupé de la tête par Bellingham à la 54e.