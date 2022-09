Et une taxe sur les surprofits, une! Mais tout reste à élaborer…

Le problème n’est plus qu’on ne fait rien, mais qu’on perd du temps. Un temps que les citoyens payeurs n’ont plus.

Faute de grives, on mange des merles. Le proverbe, adapté aux mesures mises sur table mercredi par la Commission européenne pour lutter contre la crise énergétique à laquelle les 27 Etats membres sont confrontés, donnerait ceci : faute d’une réforme rapide des marchés de l’énergie, on est bien obligé de se contenter pour l’instant de la taxe sur les surprofits – dites « mécanisme de prélèvement » – et d’un plan de réduction de la consommation d’électricité.