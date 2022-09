Qatar 2022: les supporters des Diables rouges en faveur d’une indemnisation de la FIFA pour les travailleurs migrants

Un sondage commandé par Amnesty International et mené auprès de plus de 17.000 adultes dans 15 pays, dont 1.002 en Belgique, révèle que plus de trois quarts (77 %) des personnes interrogées en Belgique sont en faveur de l’indemnisation par la FIFA des travailleurs et travailleuses migrants qui ont souffert pendant la préparation de la Coupe du monde 2022 au Qatar, indique l’organisation.

Le soutien est encore plus marqué chez les personnes susceptibles de regarder au moins un match de ce tournoi (85 %).