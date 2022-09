L’Union belge a pensé à boycotter le Mondial: «Les Diables rouges décideront des actions à mener» La directrice des Ressources Humaines de la Fédération l’a affirmé ce matin sur Bel RTL.

Selon une enquête menée par Amnesty International, 69 % des personnes interrogées en Belgique (et 72 % chez celles susceptibles de regarder au moins un match) veulent que la Fédération belge de football s’exprime publiquement au sujet des problèmes en matière de droits humains liés à la Coupe du monde 2022 organisée au Qatar. C’est désormais chose faite puisque, ce matin, la directrice des ressources humaines de l’Union belge de football était invitée sur Bel RTL. Et Sylvie Marissal n’a pas tourné autour du pot : « On s’est posé la question du boycott. Il y a eu une réflexion sur ce point-là. L’avis était de dire que si boycott il devait y avoir, c’était il y a 12 ans au moment de l’attribution de la Coupe du monde ». Une attribution « qui n’aurait pas dû avoir lieu », ajoute-t-elle. Même si elle participera bien au Mondial, l’Union Belge ne reniera pas du tout ses principes en matières de conditions des droits humains dans ce pays du Golfe. « On fait partie d’un groupe de travail UEFA. Hier, nous avons envoyé une lettre à la FIFA en demandant clairement des décisions et des éclaircissements par rapport aux points demandés par Amnesty au niveau d’une compensation ainsi que la sécurité des personnes LGBTQ+ (NDLR : la peine de mort peut être prononcée au Qatar pour ces personnes) et de la création d’un centre pour les travailleurs migrants sur place. »

Les Diables conscients Forcément, les Diables rouges ne peuvent pas ne pas être au courant de ce qu’il se passe dans le pays organisateur de la Coupe du Monde. « On a eu une réunion avec eux au mois de juin pour parler du Qatar et des Droits de l’Homme. Une réunion animée par Amnesty. Les Diables reviennent en Belgique lundi et mardi, on refait une réunion en ce sens. C’est une problématique qui les intéresse complètement. Ils veulent connaître les tenants et les aboutissants », explique encore la direction des RH.