L’appel des agents du parlement aux députés wallons: «L’impunité du greffier ne peut plus durer»

Ce qui a mis en pétard une large partie du personnel. Ils ont alors décidé de s’unir et de prendre la parole dans un courrier, soutenu par 52 agents statutaires du parlement (qui emploie, au total, 93 statutaires et 13 contractuels). Ce courrier, adressé aux membres du Bureau, a été envoyé à l’ensemble des députés wallons ce jeudi matin, peu avant 9 h. Il n’est pas signé par « crainte de mesures de représailles et d’intimidation de la part de M. Janssens ». Mais Le Soir a obtenu la liste des signataires et a pu entrer en contact, ces dernières heures, avec 41 agents qui nous ont confirmé soutenir le contenu de ce texte.

Le personnel y décrit le « climat de terreur » qui règne au sein du greffe depuis plusieurs années. « L’autoritarisme de M. Janssens, ses pressions, ses menaces, ses colères, ses insultes, ses humiliations ainsi que sa violence psychologique – et parfois physique – ont instauré une ambiance délétère, un climat de terreur et une résignation au mutisme qui impactent notre travail au service des parlementaires et des citoyens et, au-delà même, notre vie privée ainsi que notre santé psychique et physique », peut-on lire dans le document. « Depuis des années, nous sommes les témoins impuissants du départ précoce ou de la chute soudaine de nombreux collègues durablement abîmés psychologiquement par un management toxique. »

Les agents appellent les responsables politiques à agir. « Le monde politique a fermé les yeux pendant trop longtemps sur ces abus de pouvoir qui durent depuis plus d’une décennie, dont il avait pourtant parfaitement connaissance, et nous ne pouvons plus l’admettre (…). Nous vous demandons de prendre vos responsabilités et de ne plus cautionner cette situation inacceptable car cette impunité ne peut plus durer. »

Ces membres du personnel souhaitent « être reçus et entendus, urgemment et individuellement, en présence d’une personne extérieure et neutre » pour pouvoir exposer leur point de vue et détailler les agissements du greffier dont ils se disent victimes depuis des années.

Le Bureau se réunit justement ce jeudi matin, dès 9h30, pour aborder ce dossier sensible.

Voici une reproduction du contenu de ce courrier, en intégralité

« Namur, le 15 septembre 2022

Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Vice-Présidents, Mesdames les Secrétaires, Mesdames et Messieurs les Membres du Bureau,

Votre communiqué du 13 courant n’a pas manqué d’interpeller une majorité d’entre nous. Les révélations de l’article du Soir ne nous ont guère surpris, mais face à une menace de mort, étayée par un enregistrement, nous espérions davantage de votre part. Au cœur de la démocratie, un acte illégal qui semble impuni est d’autant plus révoltant, et le justifier par un quelconque contexte est hors de tout entendement.

Nous éprouvons de la fierté à travailler au service de la démocratie, nous sommes très impliqués dans nos tâches et nous ne ménageons pas nos efforts au quotidien. D’ailleurs, les députés le constatent. Nous nous sentons néanmoins abandonnés à notre sort et salis par les techniques managériales de celui qui a autorité sur nous en votre nom et qui ternissent l’image du parlement. Le monde politique a fermé les yeux pendant trop longtemps sur ces abus de pouvoir qui durent depuis plus d’une décennie, dont il avait pourtant parfaitement connaissance, et nous ne pouvons plus l’admettre.

Ce n’est pas la première fois qu’une plainte est déposée à l’encontre de M. Janssens et que des faits de harcèlement sont relayés par la presse. Depuis des années, nous sommes les témoins impuissants du départ précoce ou de la chute soudaine de nombreux collègues durablement abîmés psychologiquement par un management toxique. Deux responsables de direction sur quatre sont en burn-out, sans compter les nombreux fonctionnaires qui ont eu et ont à vivre cette terrible maladie après de longues années de dévouement sans faille envers l’institution.

Il est de notre devoir de les soutenir et de sortir de notre réserve afin que ces agissements indignes d’un haut fonctionnaire cessent une bonne fois pour toutes.

L’autoritarisme de M. Janssens, ses pressions, ses menaces, ses colères, ses insultes, ses humiliations ainsi que sa violence psychologique – et parfois physique – ont instauré une ambiance délétère, un climat de terreur et une résignation au mutisme qui impactent notre travail au service des parlementaires et des citoyens, et, au-delà même, notre vie privée ainsi que notre santé psychique et physique.

Il dénonce un absentéisme dont il est le responsable et, tel un pompier pyromane, il prétend vouloir le combattre.

Vous évoquez la concertation sociale. Trop souvent, nous n’avons assisté qu’à des simulacres de dialogue qui n’ont jamais abouti, notamment faute de confidentialité réelle et d’impartialité.

Par cette démarche courageuse au vu du contexte de terreur et de délation dans lequel nous vivons au quotidien, nous vous demandons de prendre vos responsabilités et de ne plus cautionner cette situation inacceptable car cette impunité ne peut plus durer.

Nous vous prions donc, cette fois, de nous soutenir et de tenir compte de notre situation lors de vos futures prises de décision nous concernant. Nous demandons à être reçus et entendus, urgemment et individuellement, en présence d’une personne extérieure et neutre.

Nous tenons par ailleurs à préciser que contrairement à ce que nous avons pu lire dans la presse, ce message n’est en rien lié à une quelconque révision du statut. Ces méthodes visant à nous discréditer nous mobilisent davantage car notre bien-être au travail nous importe bien plus que l’aspect financier et les avantages liés à notre fonction.