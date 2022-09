Hendrik Van Crombrugge se confie avant le match à Bucarest: «C’est depuis notre qualification contre les Young Boys que nos résultats ont baissé»

Hendrik Van Crombrugge, comment expliquez-vous les soucis d’Anderlecht qui n’a engrangé qu’un point sur douze en championnat ces dernières semaines ?

Après sept matchs, la presse a écrit que nous étions les rois du monde. Aujourd’hui, ce sont les mêmes médias qui disent que nous sommes en pleine crise et que les joueurs n’ont plus le niveau. La vérité est qu’on a bien commencé et que nous traversons une mauvaise passe. Mais nous ne devons pas paniquer ni douter. On doit se remettre en question pour avancer. Il nous faut surtout garder la sérénité au sein du groupe et laisser ce qui se raconte sur nous à l’extérieur.

Quel a été le discours du président, qui s’est adressé au vestiaire en début de semaine ?