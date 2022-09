Etats-Unis: une femme accusée d’avoir poignardé une femme enceinte pour lui voler son fœtus

Une femme de 29 ans est jugée à Dallas, au Texas (Etats-Unis), pour avoir tué une femme enceinte dans le but de lui voler son enfant qui allait naître. La femme risque la peine de mort.

En 2020, Taylor Parker a fait croire à son petit ami et aux membres de sa famille pendant des mois qu’elle était enceinte alors que ce n’était pas médicalement possible. Elle a posté des messages fictifs sur les réseaux sociaux et a même utilisé un faux ventre en silicone pour paraître enceinte. Le 9 octobre, la femme s’est installée au domicile de Reagan Simmons-Hancock, une jeune femme de 21 ans qui vivait les derniers mois de sa grossesse. Parker a poignardé la femme plus de cent fois. Elle a retiré le bébé de l’utérus et est partie alors que la fille de trois ans de la victime était dans la maison.