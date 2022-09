L’analyse de notre expert: «Les favoris du chrono des Mondiaux? 3 étoiles pour Ganna et 2,75 pour... Remco» (vidéo)

Après son succès historique à la Vuelta, c’est un Remco Evenepoel, euphorique mais sans doute un peu émoussé, qui s’est envolé pour l’Australie et plus précisément Wollongong pour participer aux Mondiaux. Tout d’abord au chrono ce dimanche de 34,2 kms et puis pour la course en ligne une semaine plus tard.

Si Wout Van Aert a renoncé au chrono, ce n’est pas le cas de Remco qui devra toutefois faire face à une sérieuse concurrence, on pense notamment à l’Italien Filippo Ganna, le double champion du monde.