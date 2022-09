Fêtes de Wallonie: ces échasseuses qui vont marquer l’histoire namuroise

Le local est situé en plein cœur de Namur et rien n’indique que les femmes qu’il renferme seront, ce samedi, les nouvelles héroïnes de Namur. Elles ont entre 11 et 43 ans et sont des précurseurs. Elles le savent, et en rougiraient presque. A 15h30, alors que Namur vivra au rythme des Fêtes de Wallonie, elles auront une place – la plus belle, celle du théâtre – réservée rien que pour elles.