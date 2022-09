Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic après son but magnifique en Ligue des champions

Pep Guardiola, manager de Manchester City, a été impressionné par le but acrobatique somptueux d'Erling Haaland offrant la victoire face au Borussia Dortmund, son ancien club, mercredi en Ligue des champions.

Après son but aussi décisif qu'acrobatique contre Dortmund, mercredi en Ligue des champions, Erling Haaland a été comparé par son entraineur Pep Guardiola à Johan Cruyff et à Zlatan Ibrahimovic, pour ses aptitudes exceptionnelles. « Mais s'il vous plaît, posez-moi d'abord une question sur le but (égalisateur) de John Stones », a plaisanté le Catalan en s'installant derrière le pupitre de la conférence de presse.

Tout le monde avait encore en tête le fouetté de l'extérieur du pied en haute altitude qui avait permis à Haaland de marquer le but du 2-1 contre son ancien club, après un match très compliqué pour les Citizens. D'abord une phrase sur la réalisation de Stones, une très belle frappe du gauche de 22 mètres, Guardiola a ensuite bien dû commenter l'exploit du soir.