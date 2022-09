Un objet suspect trouvé dans un établissement horeca d’Anvers: un périmètre de sécurité a été établi

La police, le laboratoire judiciaire et le service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs (SEDEE) sont sur place.

Un objet suspect a été découvert jeudi matin dans l’ancienne crêperie Stacks de la Volksstraat à Anvers. La police a établi un périmètre de sécurité. Le laboratoire judiciaire et le service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs (SEDEE) sont sur place, ont indiqué la police locale et le parquet d’Anvers.

L’établissement horeca avait déjà été ciblé par des attaques. Les locaux avaient été endommagés par une explosion le mois dernier et avaient également été visés en 2020. Après la dernière attaque, le bourgmestre anversois Bart De Wever (N-VA) avait décidé que le commerce devait être fermé.