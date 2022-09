«Trop cher, c’est une honte»: Jan-Lennard Struff se plaint du prix des billets à la Coupe Davis

Les rencontres de Coupe Davis se disputent devant des tribunes vides, ou presque, cette semaine à Hambourg. Mardi, il n’y avait pas plus de 200 spectateurs pour suivre Belgique-Australie et on était très loin d’un Rothenbaum tennis center plein mercredi à l’occasion d’Allemagne-France. Lors du tournoi ATP 500 de Hambourg il a déjà accueilli 10.000 spectateurs.

Jan-Lennard Struff a donné une explication à ce phénomène inattendu. Le joueur s’est exprimé sans détour après sa victoire sur le Français Benjamin Bonzi 6-4, 2-6, 7-5 qui a contribué à la victoire allemande 2-1.