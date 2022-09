Le greffier du parlement wallon suspendu pour six mois

Le Bureau du parlement de Wallonie s’est réuni ce jeudi matin et a décidé de la mise à pied de Frédéric Janssens, accusé notamment de faits de harcèlement par le personnel.

Le Bureau compte mettre à profit cette période pour rétablir un « climat social apaisé et serein » au sein de l’institution. « Le Bureau souhaite, au départ de cette décision, pouvoir développer avec l’ensemble du personnel un dialogue permettant à chacun de pouvoir librement et en toute transparence participer à cette amélioration du climat social », peut-on lire dans une note destinée au personnel.

Réuni ce jeudi matin dès 9h30, le Bureau du parlement de Wallonie a décidé de suspendre pour six mois de ses fonctions Frédéric Janssens, le greffier de l’assemblée, accusé notamment de faits de harcèlement par le personnel et faisant l’objet d’une plainte déposée par un agent auprès de l’auditorat du travail de Namur.

La première étape sera de rencontrer le conseil du personnel, de manière à établir un programme de consultation de l’ensemble des troupes. Chaque membre du personnel sera encouragé à s’exprimer. La possibilité de se faire accompagner d'un organe extérieur pour mener à bien cette mission sera examinée ultérieurement par le Bureau.

« La situation n’était plus tenable, ni pour le greffier, ni pour les agents », a commenté Jean-Claude Marcourt (PS), le président du parlement et du Bureau. « Il y a un ressenti de la part du personnel qui ne s’est jamais exprimé officiellement. J’ose croire que cette mesure forte permettra de libérer la parole et de mettre les choses à plat. Notre message est clair : nous voulons qu’une nouvelle page s’écrive ».

Voici le communiqué complet envoyé au personnel

« Mesdames, Messieurs,

Le Bureau s’est réuni ce jeudi 15 septembre 2022 afin d’examiner la situation existante au sein du greffe, en ce compris son climat social.

Dans le souci de restaurer la situation, le Bureau a pris la mesure suivante: il a décidé de suspendre, dans l’intérêt du service, pour une durée de 6 mois, Monsieur Frédéric Janssens, greffier.

Le Bureau souhaite, au départ de cette décision, pouvoir développer avec l’ensemble du personnel un dialogue permettant à chacun de pouvoir librement et en toute transparence participer à cette amélioration du climat social.

Le Bureau a décidé que sa première action serait d’organiser une rencontre avec le conseil du personnel de manière à établir un programme de consultation. Dans l’évolution du dossier, le Bureau examine la possibilité de se faire accompagner d'un organe extérieur pour lui permettre d’atteindre les objectifs fixés.