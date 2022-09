Où est passée notre diplomatie culturelle?

Le Ministre-Président Jeholet maintient sa volonté de suppression du réseau d’ambassadeurs culturels et linguistiques de la FWB (les ALACs), ce qui est une catastrophe en matière de rayonnement culturel international et de politique linguistique.

Malgré une tentative d’apaisement par voie de carte blanche publiée fin janvier, la volonté du Ministre-Président, avec l’accord de son homologue wallon, M. Elio Di Rupo, de démembrer le réseau des Agents de liaison et culturelle (Alac) – notre seul véritable instrument de promotion internationale de la culture et de la langue – semble tenace. Rappelons que celui-ci est hérité du réseau de lecteurs grâce auquel la FWB se positionne depuis plus de trente ans dans des universités du monde entier. Des centaines d’étudiants, de chercheurs, de traducteurs, d’artistes étrangers ont pu découvrir notre Fédération et ses spécificités grâce à ces agents. Notre présence dans ces lieux de savoir que sont les universités étrangères est une tradition bien ancrée ; en retirer purement et simplement tous nos représentants reviendrait à entériner une décision historique.

Ces agents mènent depuis des années un travail de fond pour accompagner nos artistes et nos chercheurs à travers des colloques, conférences, rencontres littéraires, rétrospectives, expositions, formations, spectacles, ateliers, performances et autres séminaires. Nous sommes nombreux et nombreuses à avoir profité de leurs services, et notre expérience sur le terrain nous a convaincus – puisqu’il faut parler en termes managériaux – de la plus-value de ce réseau.

Des points de contact précieux

Or, nous apprenons que ces agents vont être invités à rentrer au pays, nos décideurs faisant peu de cas de ce qu’ils représentent pour nous : des points de contact précieux, des spécialistes de la culture belge francophone, des fins connaisseurs des acteurs culturels et universitaires étrangers. Et en échange ? Aucune contrepartie sérieuse. La représentation culturelle sera dévolue aux délégués déjà en place, telle une compétence résiduelle. Des postes seront créés dans les agences à Bruxelles, dont nous ne contestons pas l’utilité, mais qui ne compenseront jamais la perte de relais sur le terrain. De politique linguistique à l’étranger, il n’est même plus question.

Au-delà du sentiment de n’avoir été ni entendus ni consultés par le Ministre-Président, c’est la vision de la culture véhiculée par sa politique qui nous alarme. Non, la culture n’est pas qu’un produit à vendre et à exporter. Elle n’est pas une compétence à la marge que l’on peut transférer au premier venu. La culture et la langue sont porteuses de messages et de valeurs ; c’est par elles que se questionnent des sujets sociétaux comme l’égalité des genres, la démocratie, la place de l’Humain. Elles nous servent à tisser des liens avec l’Autre ; en cela, aussi, notre présence à l’international est cruciale. À lire aussi Et vous, à l’étranger, lisez-vous le belge?

Un inquiétant retrait des pays de l’Est

Ainsi, à l’heure où l’Histoire nous revient avec force, comment justifier un retrait total de notre présence en Europe de l’Est ? Pourquoi, Messieurs les Ministres-présidents, avoir fermé notre délégation en Roumanie ? Pourquoi vouloir retirer nos agents présents en Lituanie, en Pologne, en Hongrie, en Croatie ou en Serbie ? Plus que jamais, nous devons renforcer nos liens en Europe orientale. Déserter ces pays à l’heure actuelle, au mépris des relations de coopération construites depuis des années, envoie un message catastrophique. Par cette décision de suppression du réseau des Alacs, l’autonomie de la FWB – la petite musique particulière et appréciée qu’elle a historiquement su faire entendre dans le concert francophone – est vouée à se taire, asservie au rouleau compresseur français.

Nous lançons ici un appel aux Ministres-Présidents Pierre-Yves Jeholet et Elio Di Rupo, ainsi qu’à Madame Bénédicte Linard, Ministre de la Culture. Ne soyez pas sourds aux mises en garde répétées du monde de la culture. La suppression de nos agents de terrain à l’étranger représenterait une perte sèche pour notre secteur, comme elle ferait perdre à la FWB son rayonnement dans les universités étrangères.