La musique du film

Le film Moonage Daydream est l’occasion, pour Warner Music, de publier dès ce vendredi 16 la bande originale en version numérique et en deux CD à partir du 18 novembre. La liste des titres comprend des chansons inédites et des mixes uniques réalisés spécialement pour le film. A commencer par le premier single, un nouveau mix de Modern Love tiré de l’album Let’s Dance. Cette nouvelle version, intitulée Moonage Daydream mix, commence par une partie de piano et se construit jusqu’au refrain avant de se terminer par les chœurs a cappella qui donnent un aperçu des éléments individuels qui ont fait de cette chanson un classique intemporel.