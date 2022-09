Retrait de reconnaissance: une action «inconstitutionnelle» pour l’Exécutif des musulmans, stupéfait

L’Exécutif des musulmans a réagi ce mercredi, après avoir appris mardi soir par courrier les griefs du ministre, notant au passage qu’aucun arrêté ministériel n’ait encore été pris, ni qu’un régime transitoire ne soit mis en place. « Les déclarations du ministre belge de la justice sur l’EMB, son fonctionnement et ses membres, ainsi que les discussions tenues de septembre 2021 à juin 2022 sont incorrectes, offensives et diffamatoires. »

Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), a retiré la reconnaissance de l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB), mettant en cause la gestion de l’organe de représentation du culte islamique pour son manque de transparence et de représentativité. Après une mise en demeure l’an dernier, le ministre de la Justice, également chargé des cultes, estime que « malgré de nombreuses promesses, les mesures nécessaires à cette fin n’ont toujours pas été prises à ce jour. De ce fait, la communauté musulmane de notre pays ne dispose toujours pas de la représentation à laquelle elle a droit, ce qui entrave l’intégration des musulmans dans notre pays. »

L’EMB se dit « stupéfait par la conduite du ministre et ses déclarations », et exprime des réserves « à une action gouvernementale aussi largement inconstitutionnelle et inacceptable ». Le ministre reproche une mauvaise gestion, un manque d’indépendance et de transparence ainsi que l’absence d’élections, qui devaient se tenir en 2020. L’EMB rappelle de son côté que des élections avaient été fixées pour décembre 2022, acceptant les propositions du Ministre sur le projet de renouvellement de l’Exécutif, notamment sur la représentation des femmes. L’Exécutif estime que les coups de pression de Vincent Van Quickenborne servent à « instrumentaliser l’EMB dans une pure stratégie politique ».