Coupe Davis: David Goffin a joué avec Leonid, 98 ans, le plus vieux tennisman du monde! (vidéo)

Le dos est rond, la démarche lente, la méthode d’échauffement archaïque et la raquette d’un autre temps, mais chapeau à Leonid Stanislavskyi ! À 98 ans, et selon le Guiness Book, l’Ukrainien est officiellement le joueur de tennis de compétition le plus âgé au monde. Soutenu par un homme d’affaires ukrainien, il a disputé les tournois séniors à travers le monde à partir de 80 ans ! Et il profite de sa petite notoriété pour taper la balle avec les professionnels du circuit. Cette semaine, à Hambourg, il a ainsi échangé quelques balles avec Sascha Zverev (avant que l’Allemand se blesse…) et avec David Goffin !

« J’aimerais jouer comme lui à son âge », a commenté le nº1 belge. « C’était sympa, mais je ne savais pas trop quoi faire pour ne pas qu’il fasse trop d’efforts… »