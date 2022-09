Dans LéNA cette semaine: appelez-le dorénavant Julian Lennon, plus John

H ey Jude : cette chanson reste le plus grand succès des Beatles. Un morceau écrit et chanté par Paul McCartney pour Julian parce que l’enfant, âgé de 5 ans, se sentait très seul après la séparation de ses parents, John Lennon et sa première épouse, Cynthia Powell . A l’origine, la chanson devait s’appeler Hey Jules, d’après le surnom de Julian. Mais pour éviter une allusion trop évidente, McCartney a transformé son titre.

« Mon nom de naissance est en fait John Lennon, plus précisément John Charles Julian Lennon », confie le musicien. « Cela a toujours été un gros problème pour moi car tout le monde m’appelait Julian, jamais John. Mais sur mon passeport, j’étais bien John Lennon. A l’aéroport, en voyant mon billet, nombreuses étaient les personnes à me lancer : “John Lennon ? Quel nom génial !” Certains n’hésitaient pas non plus à me demander : “John Lennon ? Vous êtes parent avec l’original ?” Je n’ai jamais trouvé cela très agréable. C’est pourquoi il fallait que j’y change quelque chose. Et c’est ainsi que, récemment, j’ai officiellement changé de nom. Je m’appelle donc officiellement Julian Charles John Lennon. Pour moi, c’était vraiment important car cela m’a ôté un énorme poids. Je suis enfin moi-même. »