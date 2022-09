Beveren frappe un grand coup: Dieumerci Mbokani est attendu pour signer

Arrivé en Belgique lundi dans le courant de la soirée, de manière à pousser plus loin les contacts noués avec deux clubs, Dieumerci Mbokani a été reçu mardi à Beveren, avant de pousser le lendemain la porte du RFC Seraing, lui aussi intéressé par la venue d’un attaquant expérimenté et libre de contrat depuis la résiliation de son contrat au SC Kuwait. Le buteur congolais de 36 ans avait d’autres possibilités, en Turquie, qu’il a poliment déclinées, préférant effectuer un retour dans une compétition belge qu’il connaît sur le bout des doigts. Après Anderlecht, le Standard et l’Antwerp, c’est le maillot de… Beveren qu’il devrait porter. Un contrat de deux ans l’attend au Freethiel, où lui a expliqué en long et en large le projet sportif porté par le fonds d’investissement américain Bolt Football Holding dirigé par David S. Blitzer, également propriétaire de Crystal Palace.

Mbokani aurait été heureux de retravailler avec Lucien D’Onofrio, devenu le conseiller du président de Metz Bernard Serin, qui avait été à l’origine de ses transferts au Standard et à l’Antwerp, mais aussi avec José Jeunechamps, l’entraîneur du RFC Seraing, qui l’avait dirigé à Deurne durant la première moitié de l’année 2021, lorsqu’il officiait comme adjoint de Frankie Vercauteren. Mais le RFC Seraing n’a pas été en mesure d’offrir à Mbokani ce qu’il espérait sur le plan financier. À moins d’un rebondissement de dernière minute, c’est donc en Challenger Pro League que Dieumerci Mbokani, dont la signature est attendue dans les prochaines heures, poursuivra sa carrière.