Les Racines élémentaires de Mohamed El Khatib: «La disparition de ma mère a été l’acte de naissance de mon travail artistique»

On pourrait presque dire que c’est l’Edouard Louis du théâtre. Tous les deux d’ailleurs se connaissent. Mêmes origines modestes (auxquelles ajouter des racines marocaines), même ascension par les études (hypokhâgne, khâgne, Sciences Po, etc.), même engagement politique de gauche tout en passant par le versant intime de la création artistique. La comparaison s’arrête là car Mohamed El Khatib déploie un univers bien à lui, et notamment des immersions sociologiques et ludiques dans des réalités souvent dévalorisées. A l’image de Boule à Neige (en décembre au Théâtre de Namur), spectacle qui interroge notre rapport à l’art et au bon goût à travers cet objet jugé kitschissime. En marge de son actualité foisonnante chez nous (trois pièces et un film), Mohamed El Khatib s’est livré avec une désarmante générosité.

Vous ne seriez pas devenu ce que vous êtes si…