Diables Rouges: Roberto Martinez va annoncer sa sélection pour la Ligue des Nations en pensant au Qatar

Le technicien catalan aura sans doute encore davantage à l’esprit la Coupe du monde au Qatar qui débutera pour les Belges le 23 novembre. Les duels face au Pays de Galles et aux Pays-Bas constitueront deux des trois dernières répétitions avant d’entamer le Mondial face au Canada. Avec une préparation réduite au minimum à partir du lundi 14 novembre à Tubize et un unique match de préparation le vendredi 18 contre l’Égypte, au Koweït, ces deux matches du mois de septembre seront la dernière occasion de peaufiner la sélection définitive. Elle pourra comporter entre 23 et 26 noms et devra être officialisée pour le 13 novembre.

La Belgique peut encore se qualifier pour le Final Four du mois de juin 2023 mais doit pour ce faire devancer les Pays-Bas, actuels leaders avec 10 points. Les Diables en possèdent 7. Si les Oranje s’imposent en Pologne et que, dans le même temps, la Belgique prend les trois points face aux Gallois, la première place du groupe se jouera à Amsterdam dans le duel direct entre les deux formations. Battue 1-4 au stade Roi Baudouin, l’équipe de Roberto Martinez devra s’imposer par quatre buts d’écart si elle veut rejoindre le dernier carré de la compétition.

Au mois de juin, Martinez avait rassemblé un noyau de 32 joueurs et il pourrait y avoir autant d’appelés vendredi.

Le poste de gardien de but est le plus stable avec Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels et Matz Sels. Reste juste à désigner les N.3 et 4 derrière Courtois et Mignolet.

À l’arrière, le point d’interrogation le plus important concerne Jason Denayer, qui n’a toujours pas d’équipe après avoir quitté Lyon cet été. Thomas Foket (Reims) n’a pas encore joué cette saison, touché aux ischios. Axel Witsel, qui a été replacé en défense à l’Atlético Madrid avec une grande réussite, pourrait offrir une nouvelle option à Martinez qui a dit le préférer dans l’entre-jeu. En juin en Pologne, il avait opté pour une défense à trois pour la première fois avec Leander Dendoncker à droite de Toby Alderweireld et Jan Vertonghen. Le nouveau joueur d’Aston Villa avait été convaincant.

Au milieu de terrain, on peut s’attendre aux noms habituels. Roméo Lavia (18 ans) semblait en passe d’être appelé pour la première fois après un excellent début de saison à Southampton, mais il s’est blessé.