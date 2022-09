France, Croatie, Angleterre,...: Nike dévoile les nouveaux maillots de ses équipes sous contrat

À près de deux mois du début de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre), Nike a dévoilé les maillots des sélections dont la marque américaine est l’équipementier. Cela concerne l’équipe de France, tenante du titre, qui a officialisé ses deux tuniques pour le rendez-vous au Qatar. La tenue domicile, bleue, présente un design assez classique alors que le maillot blanc extérieur est plus osé, avec une multitude de motifs, s’inspirant la toile de la Jouy et composé « d’images emblématiques de la France et des Bleus comme le coq, les plantes, l’Arc de Triomphe et Clairefontaine », explique Nike dans son communiqué.

La Croatie, finaliste de la dernière édition, arborera son traditionnel damier rouge et blanc « remixé avec une touche moderne pour refléter l’énergie et la fierté de notre pays », explique la Fédération. Un autre damier s’affiche sur la gamme Away, bleue foncée en référence à « la vie nocturne et la beauté naturelle, avec des carreaux Laser Blue vibrants reflétant le dynamisme de la culture des festivals en mouvement de notre pays et les eaux azur de notre littoral ».