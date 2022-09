«Bouche bavarde, oreille creuse»: 40 ans de Flem

Bouche bavarde, oreille creuse, Lydia Flem, Seuil, La Librairie du XXIe siècle, 272 p., 22 € ebook 15,99 €

Lydia Flem dispose d’une large gamme d’outils, souvent forgés par elle-même, pour ausculter le monde qui l’entoure et nous en restituer les nuances. Ce ne serait rien cependant sans la sensibilité très fine dont elle a fait preuve déjà dans de nombreux ouvrages et avec laquelle on est heureux de renouer à l’occasion de sa nouvelle publication, Bouche bavarde, oreille creuse.