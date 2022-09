Roger Federer, légende du tennis, annonce sa retraite

L’ancien N.1 mondial de tennis le Suisse Roger Federer a annoncé sa prochaine retraite jeudi dans un communiqué diffusé sur Twitter. Âgé de 41 ans, le premier joueur de l’histoire à avoir remporté 20 tournois du Grand Chelem entre 2003 et 2018 (huit à Wimbledon, six en Australie, cinq à l’US Open et un à Roland-Garros), était régulièrement blessé ces trois dernières années. Il n’a plus joué depuis le mois de juillet 2021 et une nouvelle blessure survenue à Wimbledon qui l’avait contraint à une nouvelle opération au genou. Federer n’est pas parvenu à retrouver son niveau.

« … maintenant je dois reconnaître quand l’heure est venue de mettre fin à ma carrière. La Laver Cup la semaine prochaine à Londres sera mon épreuve ATP finale. Je jouerai encore au tennis à l’avenir, bien sûr, mais plus en Grand Chelem ou sur le circuit (ATP, NDLR) », a écrit notamment Roger Federer sur son compte Twitter.

Federer est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tennis de tous les temps. Il a remporté 103 tournois ATP (dont 20 du Grand Chelem) et disputé 54 autres finales. Le 2 février 2004, il est devenu le 23e N.1 mondial de l’histoire au classement ATP. Il occupa cette place pendant 310 semaines au total, durant six périodes, la dernière fois le 26 juin 2018.