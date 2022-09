Poutine mise sur Xi Jinping pour sortir la tête haute de la crise ukrainienne

Isolé géopolitiquement par les Occidentaux, sanctionné par les Américains et les Européens et désormais bousculé sur le front militaire ukrainien, Vladimir Poutine vire plus que jamais à l’est, en Asie. Avec une destination ce jeudi pour le chef du Kremlin : Samarcande, la cité historique d’Ouzbékistan, hôte du sommet des dirigeants des Etats membres de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) rassemblant Chine, Russie, Inde, Pakistan, Turquie, ex-républiques soviétiques d’Asie centrale. Et une rencontre clef pour le président russe, politiquement mais aussi économiquement : son tête-à-tête avec Xi Jinping, le président chinois, en tournée internationale pour la première fois depuis le début de la pandémie covid.