Les cartes qui montrent les zones les plus endeuillées d’Ukraine

Le conflit en Ukraine s’étend dans le temps et le bilan du nombre de victimes s’alourdit. Le point sur les zones les plus endeuillées.

L’invasion de l’Ukraine par les troupes russes date du 24 février. Depuis, les combats n’ont pas cessé et les troupes ukrainiennes reprennent peu à peu du terrain. L’armée ukrainienne affirme que ses forces ont repris 3.000 kilomètres carrés. Ce conflit qui s’étend de plus en plus dans le temps, fait des victimes, dans chaque camp, mais aussi chez les civils. Un point avec des cartes qui montrent les zones les plus endeuillées.

Du côté des combattants, les conflits les plus meurtriers se sont déroulés dans le Donbass, dont une grande partie du territoire était déjà contrôlée par les séparatistes russes avant le 24 février. La prise des villes comme Kharkiv, Koupiansk, Donetsk dans le nord-est ou Marioupol, plus dans le sud-est du pays, a donné lieu à des combats de plusieurs jours qui ont eu des impacts sur les troupes russes et ukrainiennes. Les conflits autour de la mer Noire pour contrôler les ports ukrainiens ont aussi fait de nombreuses victimes.